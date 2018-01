Kiezen we voor de trein of de auto? Check hier jouw gemeente

Landelijke top 5

In Oirschot en Reusel-De Mierden scoort de groep volwassenen onder de 30 het best. Uiteraard is autorijden voor hen noodzakelijker, omdat het OV minder frequent in hun gemeente komt. Die twee gemeenten komen tevens voor in de landelijke top 5 van rijbewijsbezit onder jongvolwassenen, samen met Tubbergen, Aalburg en Staphorst.