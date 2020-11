Koningsdag in Eindhoven: met een programma dat ’het volk aanspreekt, weghoudt en niet teleurstelt’

Brabant heeft twee soorten steden, zei toenmalig commissaris van de koning Wim van de Donk toen koning Willem-Alexander in 2017 zijn verjaardag in Tilburg vierde: ,,Die met een mooi historisch stadshart, zoals Breda en 's-Hertogenbosch. En de oude industriesteden, zoals Helmond, Oss en Tilburg." Eindhoven, de grootste stad van Brabant, noemde hij niet. Die is kennelijk buitencategorie. Misschien is dat ook wel de reden voor de koninklijke familie om juist daar in 2021 Koningsdag te willen vieren.