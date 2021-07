Landelijke stikstofbank gaat in oktober open; aparte registratie voor Logistiek Park Moerdijk

DEN BOSCH - In oktober gaat de stikstofbank open die de provincies in Nederland gezamenlijk hebben opgezet. Dat nieuwe registratiesysteem biedt extra mogelijkheden om natuurvergunningen te verlenen aan projecten die relatief weinig stikstof uitstoten op meerdere kwetsbare natuurgebieden.

De provincies hebben lang gewerkt aan de ‘bank’, die weer meer ruimte moet bieden voor economische ontwikkelingen, zoals beperkte bedrijfsuitbreidingen en aanpassingen aan wegen. Op dit moment is het heel moeilijk om dat soort projecten vergund te krijgen, omdat ze niet mogen leiden tot extra stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden. ,,Voor initiatiefnemers met maar een klein beetje uitstoot, ongeacht in welke sector, wordt het gemakkelijker gemaakt om een vergunning aan te vragen”, stelt Brabants gedeputeerde Erik Ronnes in een verklaring.

Afzonderlijke ‘banken’ voor specifieke projecten

Provincies gaan de bank vanaf nu vullen met stikstofruimte die bij andere transacties (extern salderen) vrijvalt en niet wordt benut. Projecten die tot grotere neerslag van stikstof leiden (meer dan 0.05 mol per hectare per jaar) kunnen pas in tweede instantie een beroep doen op de stikstofbank. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ moeten zij eerst stikstofruimte verwerven via extern salderen, bijvoorbeeld door het aankopen van stikstofruimte van bedrijven die (deels) stoppen.

Naast de landelijke stikstofbank kunnen per provincie ook afzonderlijke banken worden opgezet voor specifieke grote plannen en projecten. In Brabant gebeurt dat met Logistiek Park Moerdijk (LPM). Dat is volgens de provincie nodig om dat de ontwikkeling van dat terrein - en daarmee ook de uitgifte van stikstof - in fases plaatsvindt.

Moerdijk-bank deels gevuld met stikstof omstreden aankoop

De stikstofruimte wordt op deze manier voor het Logistiek Park Moerdijk gereserveerd. De bank wordt gevuld met stikstofruimte die de provincie begin vorig jaar aankocht van veehouderijen in Brabant én andere provincies. Dat opkopen van boerderijen buiten de eigen provinciegrenzen werd destijds zwaar bekritiseerd. Het leidde tot boze provinciebestuurders in het hele land en Kamervragen. Het Brabantse provinciebestuur betuigde later spijt.

Overigens heeft Brabant al eerder een ondersteuningsloket ingericht waar vraag en aanbod van stikstofruimte bij elkaar worden gebracht.