Lex gaat in PSV-pak én PSV-bus naar het eindgala

Lex zit op het Heerbeeck College in Best en deed eindexamen vwo. Of de toekomstig bouwkundestudent geslaagd is, weet hij pas op 12 juni. Maar voor het gala slaagde hij in ieder geval alvast. Samen met vijf vrienden, uiteraard ook PSV-fans, huurde hij de rood-witte touringcar waarin normaliter zijn idolen plaatsnemen. ,,Ergens in januari heb ik de bus geboekt. We hebben de kosten door zessen gedeeld.”