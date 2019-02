Lot stikstofregels houdt boeren in spanning

Bij de start van de zitting zet Twan Engelen twee mandjes vol eieren in het gangpad van de Raad van State-zaal. Op elk ei staat ‘ei love you’. Het is een ludieke geste, met een symbolische betekenis, licht de Somerense pluimveehouder later toe. ,,Als de milieuclubs wat meer luisteren naar de medemens, zal er ook voor hen meer begrip komen. De wereld is niet zwart-wit, die boodschap wil ik op deze Valentijnsdag meegeven.”