Mantel-uit-dag in Asten

Vanaf 13.15 uur gaan de deuren open en onder het genot van koffie of thee wordt de middag afgetrapt. De eigen bijdrage van 5 euro is inclusief koffie, thee en materialen zoals verlichting. Breng zelf een snoeischaartje of mesje mee. Iedereen die een lijmpistool heeft wordt gevraagd deze mee te nemen. Aanmelden kan tot en met 4 december via nijssen_h@hotmail.com of via 0493-694221.