Meer animo dan gedacht: Breugelse Boerderij zoekt en vindt vrijwilligers op Open Dag

SON EN BREUGEL - De Boerderij in Breugel heeft als gemeenschapshuis al decennialang een motto: ‘Wij zijn er om het algemeen welzijn van de Son en Breugelse Gemeenschap te bevorderen.’ De Boerderij is nu op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen gaan bijdragen. De Open Dag van zaterdag was een uitstekende gelegenheid om te proeven van en snuffelen aan de sfeer.

‘De Boerderij, dáár gebeurt het!’ staat op de omslag van het programmaboekje en dat is een waarheid als een koe. Want, wat kun je er eigenlijk níet?

De Open Dag start om 15.00 uur en er is op dat moment al volop beweging in en rondom de Boerderij. Op weg naar de voordeur rollen de ballen van ’t Rolt en Sieserolle al doelgericht over het jeu-de-boulesveld.

Direct achter de voordeur van de Boerderij schalt een bijzondere muziekstijl je tegemoet. Het blijkt uit de line-dance-zaal te komen, die volledig gevuld is met de keurig in lijn dansende deelnemers. Verkeerde stapjes worden lachend rechtgezet.

Lees verder onder de foto: ‘Het was ook fijn om mensen te leren kennen. Daarom ben ik nu hier'.

Volledig scherm Grote interesse tijdens de Open Dag in Boerderij Breugel. Staand, met bruine trui, voorzitter Pieter Wesselink in gesprek © Ingrid van der Aa

‘Toevallig vertrekken beide dames’

In de Deel, de gezellige centrale ontmoetingsplek met zithoeken en een bar, vertelt voorzitter Pieter Wesselink over de vacatures voor vrijwilligers. ,,We komen op verschillende plekken handjes tekort. Zo vertrekken bij activiteiten en planning toevallig beide dames, zowel Trudy Netto als Yvonne van Meteren.” Pieters echtgenote Trudy is in 1983 als vrijwilliger begonnen bij de Boerderij.

Quote Door de coronatijd is er veel weggeval­len. Ik mis dat. Carla der Kinderen, geïnteresseerd als vrijwilliger

Carla der Kinderen (71) lijkt het wel wat, vrijwilliger worden bij de Boerderij. Voorheen was ze betrokken bij het Huiskamer Project voor senioren. ,,Ik heb dat vijf jaar gedaan, maar door de coronatijd is er veel weggevallen. Ik mis dat. Het was ook fijn om mensen te leren kennen. Daarom ben ik nu hier. Dus wie weet”, glimlacht ze bij het vooruitzicht.

De bovenverdieping van de Boerderij is een plek voor creativiteit. ,,Kom binnen”, wenken de leden van de schildergroep Bont en Blauw. De groep is een van de vele clubs die op verschillende dagen de Schilderzolder als Atelier gebruiken.

Animo boven verwachting

Ook de kleiclub huist op zolder. ,,Zij is de meest creatieve van ons”, wijst de groep naar de andere kant van de kamer. Yma Gonzales (46) uit Peru wuift het weg. ,,Ach nee hoor. Maar ik vind het heerlijk om te doen.” Yma volgde twee creatieve opleidingen, een in Peru en een in Utrecht waar ze studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten. Iedere les fietst ze van Eindhoven naar de Boerderij in Breugel.

Aan het einde van de middag blijkt de interesse boven verwachting. Pieter: ,,We gaan verder praten met zes geïnteresseerden voor bardienst, tuinwerkzaamheden en coördinator. Het heeft me verrast. Ook al is het nog niet concreet, het is boven verwachting”, en afsluitend: ,,vrijwilligers zijn altijd welkom voor een gesprek.”

Meer informatie: boerderijbreugel.nl

Volledig scherm Voor en tijdens de Open Dag van Boerderij Breugel rollen de ballen van de jeu-de-boules clubs © Ingrid van der Aa