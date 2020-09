Met je geliefden gratis op de foto tijdens Betekenisweek

Het MDC noemt het een hartverwarmende week, waarin mensen met een ingrijpende ziekte de kans krijgen even onbezorgd te genieten. Samen met één of meerdere personen, die dit jaar afkomstig moeten zijn uit hetzelfde huishouden, worden zij op ongedwongen wijze in beeld gebracht. De Moment Designers leggen de onderlinge band van mensen op een zo persoonlijk mogelijke wijze vast, terwijl iedereen ondertussen zichzelf blijft. Het netwerk van professionele fotografen, met als werkgebied Nederland en België, heeft zich gespecialiseerd in deze speciale fotoshoots.

Volledig scherm Karin Verhoog uit Waalre is één de fotografen die meedet aan de Betekenisweek © Karin van Berkel

Ziek zijn heeft grote impact, ook op de partner en op andere familieleden en is van invloed op de onderlinge relaties. Karin Verhoog uit Waalre is één van de MDC-fotografen, die dit jaar graag weer meedoet: "Een ziekte maakt alles anders: je kijk op de wereld verandert, maar je ziet ook de mensen om je heen vaak met andere ogen. Als er in deze periode iemand is om je aan vast te houden, dan zijn zij het wel. Omdat alle aandacht op jou, als zieke, gericht is komt het er vaak niet van om de mensen, die eigenlijk zo dichtbij staan, te vertellen hoeveel ze voor je betekenen. Tijdens de Betekenisweek maken we hier ruimte voor. Zo ontstaan heel speciale momenten, waarin geschaterlacht wordt, maar waar ook tranen wellen van geluk."

De missie van het MDC, wereldwijd, is iedereen te laten ervaren hoe bijzonder een fotosessie kan zijn. De leden hebben een opleiding gevolgd in het fotograferen van menselijke emoties en zijn allen deskundig en getraind. Ze doen niet aan poseren en je hoeft ook niet in de lens van de camera te kijken, maar ze stellen wel vragen en zetten je aan het denken. Ondertussen is er ruimte voor emotie en voor elk ander gevoel.

Volledig scherm Nando Harmsen is een Hemondse fotograaf die deel uitmaakt van het collectief dat fotoreportages maakt tijdens de Betekenisweek © Karin Van Berkel

Ook fotograaf Nando Harmsen uit Helmond, van origine trouwfotograaf, doet dit jaar mee: "Ik heb net de opleiding gevolgd en ben er dus voor de eerste keer bij. Bij een reportage moet het contact nooit geforceerd verlopen. De mensen die op de foto gaan hoeven zich geen houding aan te meten, omdat ze gewoon zichzelf mogen zijn. Ik heb een voorgesprek, waarin ze mij mogen vertellen wat ze willen en daarna fotografeer ik hen. Centraal in de stad of midden in de natuur; in ieder geval op een plek waar de mensen zich thuis voelen en dan gaat alles als vanzelf. Het worden in ieder geval sessies, waar we allemaal plezier aan beleven."

Voor geïnteresseerden die zich aan willen melden: dat kan tot 14 september. De actie is te volgen via facebook.