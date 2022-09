Met windmolenvleugel van 67 meter door Reusel heen

,,Het type voertuig dat we hiervoor gebruiken, is nog maar één keer eerder in Nederland ingezet. Tot nu toe worden ze vooral bij haarspeldbochten in de bergen gebruikt. Ze zijn nu ook hier nodig, omdat windmolens steeds groter worden”, zegt Bart van Herk. Zijn Hapertse bedrijf Exceptionele Services & Projecten begeleidt het transport. Het voertuig heet een ‘bladelifter’. Hiermee kan men een rotorblad in moeilijkere bochten schuin omhoog kantelen.