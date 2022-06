Moeder Madelon: ‘Op een grote kermis raken ze helemaal overprikkeld’

Aerts vindt het hier veel leuker dan een grote kermis. Lekker overzichtelijk en ook veiliger. Van de eendjes rennen de meiden naar de draaimolen, kijken ze bij de botsauto's en willen ze nog best een suikerspin of een ijsje. Af en toe schrikken ze van een harde toeter. Aerts: ,,Je hoort het, er is hier al herrie genoeg. Op een grote kermis raken ze helemaal overprikkeld.”

Beetje chillen

De markt heeft vrijdagmiddag plaatsgemaakt voor de kermis die er sinds woensdag staat. Zes jongens die op het Augustinianum zitten komen net uit school en zitten te wachten bij de botsauto's. ,,Een grote kermis met van die grote attracties is wel veel leuker, ”, vindt Jarno Ballering (15) uit Geldrop. Dat kan de rest van zijn vrienden wel beamen. De meeste van hen wonen in de buurt. ,,We komen hier een beetje chillen”, zegt Mads Kropff.

Quote We staan hier bij een school en als die uit is dan lijkt het net of er een blikje met kinderen wordt opengetrok­ken. Cynthia Blok, Woordvoerder van de Rups

Roger Seegers uit Asten is eigenaar van de Rups. Het is de eerste keer dat hij op het Gerardusplein staat. ,,Dit is een echte familie attractie”, vertelt zijn vriendin Cynthia Blok. Een wijkkermis is voor hun niet alleen goedkoper qua standplaats en stroom, maar ze vinden het ook gezelliger. ,,Het is veel compacter en dan heb je meer aanspraak met de klanten, maar ook met andere kermismensen. Je hoeft ook niet zoveel reclame te maken, dat scheelt ook weer in de kosten.”

Ondanks regen toch tevreden

Maar een kleine kermis betekent ook minder mensen. En als het dan ook nog eens regent zoals de afgelopen dagen, dan zijn er nóg minder bezoekers. Toch zijn Seegers en Blok wel tevreden. ,,We staan hier bij een school en als die uit is dan lijkt het net of er een blik met kinderen wordt opengetrokken. Die willen toch allemaal even over de kermis lopen.” En vaak maken ze dan toch een ritje in de draaimolen of de rups. Gillen als het doek dichtgaat en hopen dat je de bal kunt pakken. Want dan mag je nog een keer.

Tot en met zondag nog

Tot en met zondag kan er nog gebotst, gedraaid, gegokt en gesnoept worden. Dat geldt ook voor de kermis in Tongelre op de Generaal Bothastraat.

Van 5 tot en met 14 augustus is het tijd voor het echte werk. Dan verandert de Kennedylaan in Eindhoven weer in Park Hilaria.