Nederlandse stikstofregels deugen niet; vergunningen op de tocht

Dat heeft Raad van State woensdagochtend bepaald in een uitspraak waar al naarstig en al maanden naar werd uitgekeken. Met de PAS-regeling, die in 2015 inging, probeert Nederland de schadelijke uitstoot van stikstof (onder meer in ammoniak) op kwetsbare natuur te beperken en tegelijkertijd bedrijven de ruimte te geven om uit te breiden. Maar de schadelijke effecten nemen onvoldoende af. Diverse milieu-groeperingen, waaronder Werkgroep Behoud de Peel, stellen dat de natuur onvoldoende wordt beschermd en legden individuele vergunningszaken, met name van veehouderijen, voor aan de rechter.