Ook regio-bieb zegt nee tegen Zwarte Piet-boeken

Boeken met afbeeldingen van een Zwarte Piet met een pikzwart gezicht, rode lippen en kroeshaar; ook in bibliotheken in onze regio zijn ze straks niet meer te vinden. Bibliotheek De Kempen is nog niet zover als Eindhoven, maar heeft inmiddels al wel een aantal boeken uit de collectie gehaald. ,,De meest storende boeken zijn al verwijderd. We gaan na de sinterklaasperiode actief screenen”, laat directeur Anneke Schellens van bibliotheek De Kempen weten.

Kritische opmerkingen onder meer vanuit de scholen waren voor Schellens belangrijke signalen voor het besluit. De bibliotheek heeft dertig vestigingen op verschillende scholen in de Kempenregio.

De boeken die uit de collectie worden genomen, belanden overigens niet op de brandstapel. Ze gaan naar het depot in Eersel waar de zogeheten centrale achtergrondcollectie is opgeslagen.

Quote We willen niet dat kinderen die onze boeken lenen zich gekwetst voelen Robin Verleisdonk, Bibliotheek Helmond-Peel

Bibliotheek Helmond-Peel heeft de knoop ook doorgehakt. Boeken met Zwarte Piet gaan eruit. ,,Die boeken verdwijnen niet van vandaag op morgen uit onze collectie. In de loop van 2021 gaan we er actief mee aan de slag. We streven inclusiviteit na. We willen niet dat kinderen die onze boeken lenen zich gekwetst voelen”, vertelt directeur Robin Verleisdonk. Zijn bibliotheek maakt in de selectie onderscheid tussen kinderboeken en historische boeken. ,,Als het boeken zijn waarin Zwarte Piet in een historisch perspectief wordt geplaatst is dat natuurlijk prima.”

Dommeldal overlegt nog

Bibliotheek Dommeldal is nog niet zover en heeft nog volop Zwarte Piet-boeken in haar collectie. Directeur Luc Pruijn: ,,We hebben de berichten vanuit de bibliotheekbranche gevolgd maar intern nog geen overleg gehad over hoe wij ermee omgaan. We gaan dat een dezer weken binnen ons managementteam bespreken.”