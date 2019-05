Opera Philip Glass komt binnen als een massief blok

RECENSIE - Een opera als geen ander. Zo mag je Einstein on the Beach van Philip Glass gerust noemen. Geen clichématig klef verhaaltje in aria’s en duetten, maar een koor dat notennamen en cijfers zingt, vaak in onnavolgbaar hoog tempo en moordende afwisseling. Daarachter elektronische orgels die de snelheid nog opdrijven met pompende baslijnen en hoog wervelende slingers van tonen. Als rustpunt dienen kalm voorgedragen teksten.