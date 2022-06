Overleven in een moordlustige kamer; film van Eindhovense Lilia Scheerder

recensieEen kamer die als in een nachtmerrie een eigen leven begint te leiden. Dat is de setting van ‘Living Room’, een film van de Eindhovense kunstenaar Lilia Scheerder. De première was zaterdag in het Natlab.

Hoe ga je ermee om als de omgeving waarin je je bevindt naar willekeur verandert. Dat is het uitgangspunt van Living Room, de eerste film van beeldend kunstenaar Lilia Scheerder. Het is niet moeilijk haar inspiratiebronnen te herkennen in de zwartwit beelden. Duits Expressionisme met schots en scheve decors, de periode van de stille film, en nachtmerries, die zich onttrekken aan logica en natuurwetten.

Het gegeven van de film is vrij eenvoudig. Achter elkaar betrekken een man en een vrouw een gemeubileerde, maar uiterst karig ingerichte kamer. Een tafel met stoel, een plankje aan een wand met elementaire huisraad. Na enige tijd beginnen twee tegenoverliggende muren te bewegen. Wanneer een persoon ertegen leunt, kaatst de muur die de kamer in. Later schuiven de muren naar elkaar en laten ze de bewoner bijna geen ruimte meer. De twee reageren daar verschillend op.

Smeulende ogen

In het eerste deel kruipt de man (gespeeld door Johnny Mirer), aanvankelijk met het onaangedane masker van Buster Keaton, verlamd van angst onder de tafel. In het tweede deel toont de vrouw (een rol van Meis) aanzienlijk meer emotie. Wanneer schuim gaat borrelen uit een vaas en een mok smijt ze die tegen de grond. Ze trekt een masker van haar gezicht, en als de muren op haar afkomen, klimt ze met smeulende ogen op de tafel.

Scheerder heeft de twee uur aan materiaal waar ze mee begon, teruggebracht tot net iets meer dan twintig minuten. Maar in die relatief korte duur en in weerwil van de ogenschijnlijke eenvoud van de opzet is er heel wat te zien. Vaak in bijzondere details, zoals de stop-motion techniek waardoor de kamer snel vol komt te liggen met proppen papier die de man uit zijn schrijfmachine tikt. Een bord dikke soep komt tot leven wanneer er spinnen uit kruipen.

Krassen van vork

Bovendien wordt de film gedragen door een soundtrack van Peter Johan Nÿland. Hij verklankt niet alleen handelingen en bewegingen, zoals het krassen van een vork over een tafelblad, maar zorgt ook voor een muzikale ondergrond die het surrealistische karakter onderstreept van een werkelijkheid uit een nachtmerrie.

Living Room is nog niet in distributie, maar krijgt dit najaar wel een vertoning in een festival voor korte films in Sparks, in de staat Nevada.

Volledig scherm Beeld uit 'Living Room'. © still uit film