Parkinsonpatiënt die ‘Olympische Spelen’ wil houden in Eindhoven gastspreker bij doorstart Parkinsoncafé Valkenswaard

VALKENSWAARD - Bij de doorstart van Parkinsoncafé Valkenswaard staat bewegen centraal. Met als voorbeeld het onlangs opgerichte Eindhovense sportplatform Parkinson2Beat. De bijeenkomst is op vrijdag 27 augustus in zorgcentrum Kempenhof.

Het is voor het eerst in anderhalf jaar dat het Parkinsoncafé weer geopend is. Op deze bijeenkomst treedt als gastspreker Valkenswaardenaar Ruud Overes op. Hij vertelt over zijn ervaringen als Parkinsonpatiënt. Sinds vier jaar heeft hij immers de diagnose Parkinson.

Fietstocht van tachtig dagen

In 2018 heeft hij in tachtig dagen een fietstocht van 10.000 kilometer door Europa gemaakt. Vervolgens heeft hij mede aan de basis gestaan van de oprichting van het sportplatform Parkinson2Beat. Zijn doel is nu het houden van ‘Olympische Spelen’ voor mensen met Parkinson in Eindhoven. Dit internationale sportfestijn vindt plaats in 2022 onder de naam ‘The Parkinson Games’(zie theparkinsongames.nl).

Het Parkinsoncafé is in het auditorium van zorgcentrum Kempenhof aan de Antwerpsebaan 3 in Valkenswaard en begint om 14.00 uur. Vanwege coronamaatregelen mogen er op deze bijeenkomst maximaal 35 bezoekers aanwezig zijn. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via marjoschurgers@hotmail.com. Toegang gratis.

Zie ook parkinsoncafevalkenswaard.nl