Pierre van Hooijdonk bij The Voice of Turky en Huub Hangop heeft nieuwe carnavalskraker

Brabant BytesKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media. In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders. Iedere vrijdag blikken we terug op de week van onze sterren.

Zien we dat nou goed? Denkt Pierre van Hooijdonk aan een zangcarrière in .. Turkije?! De oud-voetballer was op bezoek bij The Voice of Turky en zijn vriend Acun Ilicali, een internationale tv-producer en oud sportverslaggever. Voorlopig zien we Pierre dus nog niet op het podium, maar zeg nooit nooit!

Geen centen, maar spullen! Dat is het nieuwe motto van Frans Bauer. De zanger bracht deze week een nogal bijzondere samenwerking uit met niemand minder dan rapper Donnie. Het nummer blijft absoluut hangen, wij zijn fan!

Afgelopen week kwam actrice Gwyneth Paltrow met een wel heel bijzondere geurkaas, namelijk een met de geur van haar geslachtsdeel. Daar heeft politicus Klaas Dijkhoff een betere variant op gevonden: een geurkaas met worstenbroodjes! Die ruiken wij toch liever.

Voetballer Memphis Depay is niet alleen een ster op het veld, hij scoort ook met zijn boek. Vanaf deze week is zijn bestseller over zijn leven en opvoeding ook te vinden op de webwinkel Amazon. Lekker bezig Memphis!

Misschien wel het grootste nieuws uit de entertainmentwereld van deze week: NikkieTutorials maakte bekend dat ze is geboren als jongen en dat ze een transgender is. Was de Youtube grootheid eerst bang voor negatieve reacties, nu wordt ze overladen met positieve. Wij hebben dan ook ontzettend veel respect voor haar!

Leo Alkemade wants you! Dat zie je goed: de acteur doet Amerikaans icoon Uncle Sam na. Niet zonder reden, hij roept iedereen op om zo snel mogelijk naar de bioscoop te gaan voor de film Huisvrouwen Bestaan Niet 2. We stellen Leo niet graag teleur, dus we herhalen zijn oproep graag: gaan!