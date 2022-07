Plan ovale rotonde op Geldropseweg in Heeze kan prullenbak in; ‘Mensen willen geen aangepaste rotonde’

Met de aanpak van het drukke verkeerspunt zou het doorgaand verkeer dat vanuit Geldrop komt, verleid moeten worden om voor de Muggenberg (randweg om Heeze) te kiezen in plaats van door het centrum te kronkelen. Voor de aanpassing was 800.000 euro begroot. Het vorige college was, onder aanvoering van verkeerswethouder Frank de Win (CDA), al ver met de planontwikkeling voor het ombouwen van de rotonde naar een ovonde (ovale rotonde). Er was zelfs al grond aangekocht.