Plantsoen als ode aan schrijver/dichter Frans Hoppenbrouwers.

VALKENSWAARD - Onder meer door zijn gedichten over zijn eigen Valkenswaard en de vele cultuurhistorische boeken over cultuur in De Kempen geniet Frans Hoppenbrouwers nog altijd regionale bekendheid. Bijna tien jaar na zijn dood prijkt zijn naam voortaan op een straatnaambord in de wijk De Kreijenbeek: Frans Hoppenbrouwersplantsoen

Het schrijversvak werd door Frans Hoppenbrouwers(1940-2013) breed uitgedragen. Hij was vooral dichter, jeugdboekenschrijver, prozaïst, publicist, bloemlezer en vertaler. Zijn gevoel voor taal bleek al vroeg door het behalen van de akte MO Nederlands. Desondanks was hij een groot deel van zijn werkzaam leven verbonden aan een orthopedagogisch instituut in Boxtel.

Al in de jaren zestig schreef Hoppenbrouwers zijn eerste hoorspelen. Snel daarna begon hij aan de kinderboekenserie ‘Poolsterreeks’. Dertig delen en vertaald in dertien talen. Verder werkte hij mee aan de kindertijdschriften Okki, Jippo en Taptoe. Sinds 1980 was hij actief binnen de Stichting ‘Kroniek van de Kempen’.

Vooral dichter

Vanaf 1990 was Hoppenbrouwers vooral dichter. Met als belangrijkste zijn ‘Calendarium poeticum. Een galerij van dagen’ met 366 sonnetten. Ook vertaalde hij poëzie van de Ierse Nobelprijswinnaar Seamus Heaney. En later verschenen vier eigen gedichten in Gerrit Komrij ’s Bloemlezing.

Van 2005 tot 2012 was hij gemeentedichter van Valkenswaard. Hij schreef toen negentig gedichten over markante plekken in zijn woonplaats. Als eerbetoon voor zijn werk werd kort voor zijn overlijden de plaatselijke fiets- en wandelroute ‘Beleef het Gedicht’ geopend met 26 gedichtentafeltjes op of bij de plek die in één van de gedichten beschreven staat. In 2005 werd Hoppenbrouwers koninklijk onderscheiden vanwege zijn literaire en cultuurhistorische verdiensten voor de regio.

Straatnamenlijst

Behalve het Frans Hoppenbrouwersplantsoen prijken ook als nieuw op de straatnamenlijst de Prins Claushof (nabij de Emmalaan), het Lavrijssenpad (van de Karel Mollenstraat-Zuid naar het Kerverijplein), de Kaatse Bossen (het fietspad Kromstraat- Lage Heide), het Bels Lijntje (devervanger van Oud Spoor), het Jeroen Mettesplantsoen (langs De Smelen) en het Maria van Schoorplantsoen (aan de Tienendreef). Doorgetrokken worden de Scottstraat (nabij de Amundsenstraat) en de Oude Spoorbaan (Waalre-Valkenswaard). Enkele viaducten bij de nieuwe N69 heten voortaan Aardbrand, Zwanenvoort en Krommen Hurk.