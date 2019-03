Polderen gaat boven politiek bij de waterschappen, toch zijn er verschillen

Het is een aardige vraag in de online-stemwijzer van waterschap De Dommel. ‘Moet het water in geval van droogte eerst naar landbouwgebieden of eerst naar natuurgebieden?’ De antwoorden van de partijen zijn niet verrassend. Water Natuurlijk, de grote waterschapspartij links in het politieke spectrum, neigt naar de natuur, de traditionele machtsblokken CDA en VVD kiezen eerder voor het boerenland.