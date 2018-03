Provincie en gemeenten: terughoudend met luchtwassers

Binnenkort komen de resultaten naar buiten van een onderzoek van de universiteit van Wageningen naar de werking van luchtwassers in de veehouderij. Ook de provincie heeft 'signalen dat metingen van Wageningen Universiteit zouden laten zien dat combiluchtwassers beduidend minder goed werken in het verminderen van geuroverlast dan de officiële emissiefactor, zoals vastgesteld door het rijk.'

Bij vergunningaanvragen willen provincie en gemeenten nu eerst een gesprek met de ondernemer. ,,Zodat gezocht kan worden naar een alternatief." Dat is sinds medio februari de lijn, aldus de provincie. 'Den Haag' is verzocht om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de werking van combiluchtwassers. ,,Dit is van direct belang voor hoe om te gaan met nieuwe aanvragen", aldus een verklaring. ,,Vervolgens is er de vraag aan het rijk wat dit betekent voor reeds legaal geïnstalleerde combiluchtwassers."