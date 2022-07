Recreatiebad Eindhovens Ottenbad weer tijdelijk dicht door personeelsgebrek

EINDHOVEN - Wegens een gebrek aan toezichthouders en schoonmakers is het recreatiebad van het ir. Ottenbad vanaf zaterdag zeker ruim een week dicht. Medewerkers kampen met ziekte en nieuw personeel is wegens krapte op de arbeidsmarkt lastig te vinden, laat de gemeente weten.

Het rooster voor de overige zwemactiviteiten zoals zwemlessen en baantjeszwemmen blijft wel overeind.

De gemeente verwacht volgende week wegens hoge temperaturen extra drukte in het buitenbad. Er is daarom voor gekozen om het buitenbassin wel eerder te openen, om 10.00 uur in plaats van 13.00 uur.

De gewijzigde openingstijden van het ir. Ottenbad gelden in eerste instantie voor ruim een week. Vanaf 17 juli neemt de druk op het personeel af omdat er net voor en in de zomervakantie geen zwemlessen zijn. ,,We gaan ervan uit dat er vanaf 18 juli voldoende personeel beschikbaar is om beide baden volgens de reguliere openingstijden te openen”, aldus een woordvoerder.

Door een tekort aan badmeesters en badjuffen was vrij zwemmen in Eindhoven eind vorig jaar ook al ruim twee maanden niet mogelijk. Er is toen meer personeel binnen gehaald.