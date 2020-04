Werkdagen van 15 tot 20 uur waren de afgelopen weken niet ongewoon voor de zorgmedewerkers van de Eindhovense vestiging van RSN aan de Hastelweg. Postmortale zorgmedewerkers heten ze officieel. Inmiddels durven ze weer wat rustiger adem te halen want de piek lijkt, net als in de ziekenhuizen op de ic's, voorbij. ,,We hebben heel veel moeten improviseren, want we werden er ook door overrompeld. Wat er half maart op ons afkwam, daar was niemand op voorbereid", zegt zorgmedewerkster Sonja Beek (46). ,,Die cijfers van het RIVM konden gewoon niet kloppen, het aantal overlijdens moest veel hoger liggen.