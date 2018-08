Slachters ongerust over offerfeest; wel of niet halal-slachten leidt tot doodsbedreigingen

Veel slachterijen zijn niet gerust op het komende islamitische offerfeest. Verdeeldheid binnen moslimorganisaties over een nieuwe wet zorgt voor die bezorgdheid. Tegelijkertijd zijn slachterijen beducht voor dierenwelzijnsorganisaties die fel tegenstander zijn van het in de islam voorgeschreven onverdoofd - halal - slachten. Dit stelt Richard de Mooij van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COVS). ,,Vanwege het maatschappelijk debat geven slachterijen niet graag antwoord op de vraag of ze halal slachten. Er is daarom ook geen openbare lijst van slachterijen die dat doen."

Sores

Een slachter uit Zuidoost-Brabant die anoniem wil blijven, maakt aan de buitenwereld niet bekend of hij al dan niet ritueel slacht, omdat hij zich daarmee sores op de hals haalt. Als hij meewerkt aan onverdoofd slachten, krijgt hij naar eigen zeggen dierenwelzijnsorganisaties als Eyes on Animals en Animal Rights op zijn nek. Maar als hij niet halal slacht, kan hij problemen krijgen met zijn islamitische klanten, die de naleving van de regels soms hoog opnemen. ,,Dat gaat tot doodsbedreigingen toe. Twee jaar geleden heb ik dat zelf meegemaakt. Een groep moslims bij een slachthuis in een dorp in de regio dacht dat we hadden geslacht vóór zonsopgang. In een mum van tijd was er een man of achttien politie bij."