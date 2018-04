Slim in de file, dat is behoorlijk stom

EINDHOVEN - We staan met z'n allen steeds vaker en steeds langer vast in het verkeer. Is dat omdat er niet genoeg nieuwe wegen worden aangelegd? Komt dat omdat Eindhoven en Helmond ons met de fopspeen van smart mobility in slaap gesust hebben? Of ligt het er gewoon aan dat wij ons nog niet met een geweer de auto uit laten jagen?

Een paar jaar geleden kon je op maandag tijdens de ochtendspits nog wel eens lekker doorrijden. En op vrijdag, de dag waarop veel mensen hun atv-dag opnemen, was het in de spits vaak zelfs opvallend rustig. Heel anders in ieder geval dan op dinsdag, woensdag en donderdag, de dagen dat het tussen zeven en negen 's ochtends en tussen vijf en zes bumper aan bumper rijden is op een groot aantal wegen in Zuidoost-Brabant - als het verkeer al rijdt.

Maar dit is al weer een paar jaar geleden. De economie groeit als nooit tevoren. Brainport is booming. Steeds meer mensen zijn aan het werk. Steeds meer goederen en diensten moeten van A naar B. Er komt daardoor steeds meer verkeer. En inmiddels is het ook op op maandag en vrijdag gewoon net zo druk als op de andere dagen van de werkweek.

Nog drukker is het als het regent, stormt of sneeuwt. En als er ergens op een van de snelwegen of doorgaande wegen in en rond Eindhoven en Helmond een ongeluk gebeurd is, dan is er helemaal geen beginnen aan. Dan duurt een ritje van Eindhoven-centrum naar - pak 'em beet - Helmond-Dierdonk al gauw anderhalf uur. De afstand? 18 kilometer.

Onderzoek van de ANWB toont aan dat het aantal files in deze regio in het eerste kwartaal van 2018 met meer dan vijfentwintig procent gestegen is ten opzichte van vorig jaar. De organisatie die zich vooral inzet om de belangen te behartigen van de inmiddels 8, 2 miljoen autobezitters in ons land, pleit daarom voor meer asfalt. Let wel: niet méér wegen, maar bredere wegen.

De Ruit

Maar wacht even. We hadden hier in Zuidoost-Brabant vier jaar geleden met elkaar toch afgesproken dat meer asfalt leggen juist níet de oplossing was voor het toenemende autoverkeer? De Ruit, die voor een goede verbinding zou gaan zorgen in de noordoosthoek van de stadsregio Eindhoven-Helmond, ging daar zelfs voor aan diggelen.

Het gevolg: geen verbinding tussen Helmond-Noord, Aarle-Rixtel, Lieshout, Son en Breugel en knooppunt Ekkersrijt met de snelwegen A50, A2 en A58. Geen alternatief voor de drukke snelweg tussen Helmond en Eindhoven, geen alternatief voor de drukke A67 tussen Venlo-Endhoven, waar het verkeer zo vaak helemaal tot stilstand komt,

Nee, we zouden helemaal anders gaan doen in wat in 2011 tot de Slimste Regio van de Wereld was uitgeroepen: we zouden wegen die er al liggen beter gaan benutten? Smart Mobility was het credo, alles werd slim: slimme wegen, slimme stoplichten,slimme rotondes, slimme fietsen en slimme auto's. Allemaal om te zorgen voor een betere doorstroming.

Nou, mooi niet. We staan inmiddels met zijn allen vijf ochtendspitsen en vijf avondspitsen per week lekker in de file. En vrij naar de Luizenmoeder: dat vinden we niet slim, dat vinden we behoorlijk stom.

Slimme apps

Hoe komt het toch dat er in vier jaar niets gedaan is? De Eindhovense en Helmondse verkeerswethouders Jannie Visscher en Erik de Vries - beiden SP - gaven onlangs in deze krant schoorvoetend toe dat het hele smart mobility-verhaal feitelijk nog in de kinderschoenen staat. Er zijn wat studies in gang gezet, de 'Landingsplaats Smart Mobility' is geopend, waar slimme apps ontwikkeld zullen gaan worden. En dat was het wel.

Hun boodschap was dan ook dat wij, automobilisten, voorlopig maar beter de fiets kunnen nemen, willen we niet in de file staan. Daar konden we het mee doen, dan.

Alsof de fiets voor iedereen een aanvaardbaar alternatief is. Een voorbeeld, uit eigen praktijk. De afstand tussen mijn woning en mijn werk is de eerder genoemde achttien kilometer. Heen en weer is dat op een gewone fiets tweeënhalf uur trappen.

Tweeënhalf uur per dag? Die tijd heb ik er echt niet voor over, hoor. Kletsnat van het zweet op mijn werkplek aankomen, dat vraagt ook om een douche. En die is er niet. Bovendien moet ik voor mijn journalistiek werk vrijwel dagelijks op pad. Met de auto, omdat ik ook op plekken kom waar het openbaar vervoer niet komt. Dat maakt het allemaal nóg een tikje lastiger.

Over openbaar vervoer gesproken: als er nu in Eindhoven en Helmond sprake was van een betaalbaar, fijnmazig en goed op elkaar aansluitend openbaar-vervoersnetwerk dan zou dat nog een te overwegen alternatief zijn. Maar dat is er niet.

Quote Sorry hoor, maar dan gaat er toch niets boven het gemak van de auto

Niet in mijn ogen tenminste. Een bus in Dierdonk is alleen op afroep beschikbaar, per app, en kost dan drie euro per ritje. OV-kaarten zijn niet geldig, meneer. Na de bus volgt dan de trein, op een traject dat van storingen en uitval aan elkaar hangt. En na de trein nog een eindje lopen. Sorry hoor, maar dan gaat er toch niets boven het gemak van de auto.

En ik geef het onmiddellijk toe, ook dat is een onderdeel van het probleem. Bij veel mensen, ook bij mij, ontbreekt de wil om uit de auto te stappen en zo mee te werken aan het oplossen van de verkeersindigestie. Voor mensen die wonen en werken in het centrum van de stad is dat veel gemakkelijker. Voor hen zijn bus en fiets wel een alternatief. Voor ons, verstokte automobilisten, zal er grover geschut van stal moeten worden gehaald.