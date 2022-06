Stadsakkers houden open dagen in Eindhoven; uitspraak gemeente over subsidie laat nog op zich wachten

Nog geen besluit over bezwaren

,,Half februari hebben we een hoorzitting gehad over onze bezwaren, de uitspraak zou half mei komen. Inmiddels is het bijna half juni en hebben we nog niks gehoord. Dat duurt wel heel lang", aldus Boel. Voor dit jaar heeft de secretaris er een hard hoofd in. ,,We passen niet goed in de criteria voor de subsidieregeling van het sociaal domein en dan val je er al snel buiten. Juridisch is daar waarschijnlijk niks aan te doen. Maar de gemeente wist dit al. Help ons dan om een goede aanvraag in te dienen", zegt hij. Die oproep om een ander potje te vinden voor de Stadsakkers is vooral bedoeld aan het nieuwe college van B en W dat deze week aantreedt.