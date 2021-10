Striepersgat gooit luiken open; iedereen kan voortaan meepraten over carnaval Valkenswaard

De overkoepelende Stichting Carnavalsviering Striepersgat start waarschijnlijk al begin februari met het ‘Striepers Parlement’. Een nieuw orgaan binnen het georganiseerde Valkenswaardse carnaval om de individuele Strieper en Strieperin meer inspraak te geven. Dit nieuwe gezelschap krijgt een onbeperkt aantal leden en iedereen van 18 jaar en ouder kan zich aanmelden. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Dit ‘parlement’ komt een paar keer per jaar bijeen om gedachten, suggesties, ideeën en plannen met elkaar te bespreken.

Dit initiatief voor meer democratie is ontstaan onder de leiding van de nieuwe President Ron Hoogmoet. ,,Om zo het Striepersgatse carnaval naar een hoger plan te tillen. En daarvoor hebben we wel de hulp nodig van de plaatselijke carnavalsvierders. Wat kan er beter? Wat moet er anders? Hoe kunnen we meer mensen warm krijgen voor het carnavalsfeest?’’

Via dat Striepers Parlement krijgt iedereen de gelegenheid om mee te praten over het opnieuw vormgeven van het georganiseerde lokale carnaval. Hoogmoet geeft direct aan dat deze vorm van inspraak niet uit eigen koker komt. ,,Het is geïnspireerd op het Boerenparrelement in het Bossche Oeteldonk. We doen er alles aan om de betrokkenheid te vergroten.’’

Nog niet democratisch

Een eerste start daartoe is het feest rond de verkiezing van de nieuwe carnavalsprins. Deze wordt nog niet democratisch door het volk gekozen. Het is al wel mogelijk om te stemmen op een kandidaat van buiten de carnavalsorganisatie. Het daadwerkelijke kiezen blijft nog wel voorbehouden aan een selecte groep mensen die bestaat uit afgevaardigden van Striepersgatse verenigingen en de leden van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.

,,We werken eraan dat ook dat anders gaat gebeuren. Met ingang van volgend jaar gaat de carnavalsstichting in ieder geval gericht de prinsverkiezing promoten. Na de zomervakantie starten we voor het eerst met een soort wervingscampagne. Iedere Valkenswaardenaar kan zich dan kandidaat stellen.’’

Nieuw: Strieperfest

De verkiezing van de carnavalsprins 2022 is op 13 november tijdens een besloten bijeenkomst in Feesterij Lugano. Nieuw rond die verkiezing is om 16.00 uur het ‘Strieperfest’ in een tent op De Statie bij Hotel De Valk. Daar verschijnen om 17.00 uur ook de huidige Prins Joep d’n Urste en de nieuwe ‘prins-incognito’.

Om ‘elf over zeven’ vertrekt er vanaf De Statie een bonte stoet naar het Oude Raadhuis. Daar wordt op het bordes eerst afscheid genomen van de scheidende prins. Met kort daarna om ‘elf voor acht’ de bekendmaking en installatie van de nieuwe ‘Heerser van Striepersgat’. Aansluitend is er, in aanwezigheid van de 68ste Prins van Striepersgat, een Prinsenbal in Hotel De Valk met optredens van onder meer DJ Starlight, Bompa & De Mens en Sieneke. Gratis toegang.