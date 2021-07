Twaalf gummetjes en een onthoofde paus

Het is een rommelbakje zoals dat eruit hoort te zien - als er al een definitie voor zoiets als een rommelbakje bestaat. Hoe dan ook zitten die steevast ramvol. Met ondefinieerbare spullen die er soms al jaren in zitten. Alledaagse dingen, naast heel bijzondere spulletjes en ook zaken die de eigenaar al heel lang kwijt was. Dierbare dingen soms ook. Bij Tullemans (56) is het niet veel anders. De programmeur van De Cacaofabriek in Helmond, daarnaast vakdocent beeldende kunst, vist met genoegen - ook wel ietwat beschroomd - in het bakje.