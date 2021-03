Twintig jaar na eerste huwelijk telt Nederland inmiddels 20.000 homo-echtparen

HELMOND/EINDHOVEN - Sinds mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen - 1 april 2001 - zijn er inmiddels bijna 21.000 vrouwen en 19.000 mannen in het huwelijksbootje gestapt. Begin 2021 telde Nederland dus 20.000 homo-echtparen.

Alleen in de eerste twee jaar na de legalisatie was het aantal mannenparen dat met elkaar trouwden groter. De laatste jaren trouwen vrouwen vaker met hun geliefde. Vorig jaar was er een dip, vooral tijdens de eerste golf van de coronapandemie.

1 april 2001, klokslag twaalf uur werden in Amsterdam de eerste homokoppels in de echt gesloten. Een historisch moment. In dat eerste jaar alleen al zegden zo'n 1400 mannen en 1100 vrouwen ja tegen elkaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voordat het homohuwelijk werd gelegaliseerd, konden stellen zich wel al als partners registreren. Van de gelukkigen in 2001 had 42 procent al eerder gekozen voor het geregistreerd partnerschap.

Vrouwen vaker uit elkaar dan mannen

Een huwelijk betekent niet meteen een lang en gelukkig leven samen. Jaarlijks stranden ruim 400 huwelijken van stellen met hetzelfde geslacht. Huwelijken met twee vrouwen houden minder lang stand dan huwelijken van twee mannen en heterohuwelijken.

Van de vrouwenparen die tien jaar geleden trouwden, is 26 procent ondertussen gescheiden. Dat is bijna het dubbele van het aantal huwelijken tussen mannen dat strandt. Dit aantal ligt namelijk op 14 procent. Dat komt nagenoeg overeen met het aantal gescheiden mannen en vrouwen in gemengde huwelijken, namelijk 16 procent.

Ook na de legalisatie van homohuwelijk kozen vrij veel stellen toch voor geregistreerd partnerschap. Maar dit geldt ook voor heteroseksuele paren.