Verdachte dodelijk drugslab Eksel blijft in cel

In het lab kwamen eind januari 2019 twee jongens uit Eindhoven en een Valkenswaardenaar om het leven. De 38-jarige verdachte P. - van origine uit Helmond - zou een van de organisatoren achter het drugslab zijn. Hij zou bij de Hornbach in Best bouwmaterialen voor het lab hebben gekocht. Politiemensen herkenden hem op foto’s, mede door zijn verleden als lid van motorbende No Surrender.

Daarnaast zou P. genoemd zijn in enkele verklaringen door mensen uit de omgeving van zeker twee van de drie slachtoffers. Hij zou de periode voor het fatale ongeluk - samen met medeverdachte B. - veel contact hebben gehad met onder andere het latere slachtoffer Alain (25) uit Eindhoven. In de januarinacht dat een anonieme beller de politie vertelde over de drie doden in het lab, had P. telefonisch contact met verdachte B.

‘Geen DNA-bewijs’

Zijn advocaat Mark Nillesen vindt het bewijs karig. De foto’s zijn volgens hem erg onduidelijk. Daarnaast zit op de bouwmaterialen in het drugslab geen DNA van P. en de aankopen op het bonnetje komen niet exact overeen met wat in het lab is aangetroffen, zegt Nilessen. ,,Het Openbaar Ministerie heeft dus alleen de verklaringen van anderen.” Toch blijft zijn cliënt zeker tot eind april vastzitten, oordeelden de rechters. Dan gaat de rechtszaak verder.

Niet vervolgd voor dood van jongens

P. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de voorbereiding van het amfetaminelab en de productie van de synthetische drugs. Voor de dood van de drie jongens wordt hij niet vervolgd. In West-Brabant loopt nog een onderzoek waarin het Belgische lab een rol speelt. Daarvoor zit Paul G. - schoonzoon van motorbendeleider Klaas Otto - vast. Advocaat Nelissen vroeg zich af hoe P. én G. allebei gezien kunnen worden als de organisator van hetzelfde lab. Volgens de officier van justitie is dat niet zo vreemd en is het heel goed mogelijk dat meerdere mannen zich met de organisatie van een lab bemoeien.