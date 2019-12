Vertraging vluchten op Eindhoven Airport zaterdagmorgen beperkt

De luchthaven verwacht zaterdag verstoringen van het vliegverkeer tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur. In de ochtendperiode was alleen de vlucht uit Girona aanzienlijk vertraagd. Het toestel kwam een uur later binnen en vertrok twee uur later dan gepland. Andere vluchten hadden beperktere vertraging.