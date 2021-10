Vreemde vogels in het Van Bestpark tijdens Vogelverschrikkerfestival

VALKENSWAARD - Creativiteit viert hoogtij tijdens het tiendaagse Vogelverschrikkerfestival in Valkenswaard. Zaterdag was de ‘Dag van de Makers’. Een kleine vijftig creaties geven nog deze hele week extra kleur aan het herfstachtige Van Bestpark.

Bij de entree van het festivalterrein krijgen de bezoekers de vereiste QR code-check. En direct voorbij de ingang eist een traditionele vogelverschrikker hetzelfde van de vogeltjes die toegelaten willen worden in ‘café De Vrije Vogel’; een creatie van de drie vrienden Gradje Dielis, Johan van Hooff en Johan Loijens.

Ze vieren hun vijftigjarige vriendschap onder meer met een bijdrage aan het Vogelverschrikkerfestival. ,,Anders waren we hier later op de dag ook geweest. Maar dan in de spiegeltent aan de bar”, lacht Johan Loijens gul.

Ook vogels krijgen QR-check

Met hun creatie schetst het drietal de huidige situatie in de horeca. Bij de ingang van café De Vrije Vogel heeft de vogelverschrikker zijn IPad in de aanslag om elk vogeltje te controleren. Een groen oplichtend schermpje verschaft de vogels de toegang.

Zestien zitten her en der al verspreid aan een fikse borrel en steeds met de QR-code in de aanslag. Achttien vogels fladderen nog boven hete café om ook binnengelaten te worden. Ze moeten aansluiten in de rij voor QR-code check.

Johan van Hooff, Johan Loijens en Gradje Dielis (vlnr) bij de vogelverschrikker die de QR-code checkt van de binnenvliegende vogels.

Johan van Hooff: ,,We hebben hier ook anderhalf jaar op moeten wachten. Wij zijn weer welkom.” Gradje Dielis geniet alleen al van het meedoen, van de ontmoeting, van de spontane contacten: ,,Daaraan hebben we nu allemaal behoefte. Samenzijn in een ongedwongen sfeer.”

Rond het middaguur struint het drietal langs de andere creaties. Om andere werken te bekijken, wat te buurten of waar nodig te helpen. Bij twee kinderen steken ze even een handje uit. ,,Met een paar spijkers vlot wat spulletjes vastzetten. De meiden kunnen weer vooruit”, reageert Dielis.

Quote We staan er versteld van wat hier allemaal wordt opgebouwd Tatum Broekx

De twee meisjes Romy Wolterink (13) en Tatum Broekx (12) tonen zich verheugd en zijn blij dat het hokje echt goed op de paal vastzit. Hun creatie werkt als een soort koekoeksklok: wie wil duwt even tegen een plankje waardoor de vogelverschrikker even naar buiten komt. ,,Interactief”, zegt Romy Wolterink.

De beide Were Di-leerlingen vinden het wel spannend tussen al die volwassenen en veelal ervaren manen en vrouwen. Tatum Broekx: ,,We staan er versteld van wat hier allemaal opgebouwd wordt.”

Quote Van dit figuur krijgen de vogels geheid schrik Jack van Hoek

In schril contrast met het hun bescheiden bijdrage staat even verder de kolossale ‘Vogel Kito’ van de broers Jack en Peter van Hoek. Model stond de beruchte gorilla Bokito. ,,Van dit figuur krijgen de vogels geheid schrik”, verklaart Jack van Hoek de massaliteit.

Behalve op de bijzondere kleurschakeringen, wijst Van Hoek op het enorme voorwerp dat Vogel Kito als een soort gewichtheffer boven het hoofd tilt. ,,Hij moet opvallen voor de vogels én de bezoekers.”

Oase van rust

Bij het Dommelse duo Elsina Steenbakkers en Marloes van Wagenberg krijgen de vogelverschrikkers even de gelegenheid om bij te komen. Gezeten op een stoel genieten ze van een pauze. Koffiedrinken, mobieltje raadplegen, krantje lezen, breien. Een oase van rust. ,,Voor ons nu ook. Weg van de gezinshectiek op zaterdag. Hier worden we zen van.”

Behalve in het Van Bestpark zijn er tot en met zondag 31 oktober ook tal van activiteiten in De Hofnar, café De Bel, zaal Du Commerce en café De Fantast.