Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding drie jongens (16,17 en 19) in Tilburg

Er kwamen in de nacht van zaterdag op zondag meerdere meldingen binnen over een man met een vuurwapen die rondreed in een witte bestelbus. Om 01.40 uur kreeg de politie een melding van een bestuurder in een personenauto die zelf de witte bestelbus achtervolgde, nadat de inzittende van de witte bus het wapen op hem gericht had. Doordat hij constant de politie telefonisch op de hoogte hield, kon een surveillancewagen snel ter plaatse komen.