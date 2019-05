Warme sanering: hoeveel animo is er voor regeling?

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is blij dat nu meer duidelijk is over de saneringsregeling, zodat varkensboeren kunnen gaan nadenken of ze met behulp van rijkssubsidie hun bedrijf willen beëindigen. Maar om de regeling tot een succes te maken, is ook de rol van de provincies en gemeenten cruciaal, stelt de belangenvereniging. ,,Provincies zouden onder meer de sloopkosten en de kosten voor asbestsanering van de stallen voor hun rekening moeten nemen.”