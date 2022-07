Wat nu met het azc in Budel? Vijf vragen en antwoorden

Kan de gemeente het azc in Budel sluiten?

Ja dat kan. Het azc is op basis van een ontheffing van het bestemmingsplan op de Nassau-Dietzkazerne gevestigd voor de duur van tien jaar. De termijn van de ontheffing eindigt op 30 juni 2024. De gemeenteraad van Cranendonck heeft begin dit jaar unaniem besloten om het huidige azc in Budel per 1 juli 2024 te sluiten. Aan dat besluit is wel een onderzoek gekoppeld om samen met de eigenaar en de inwoners van Cranendonck te kijken welke bestemming in de toekomst geschikt is voor de voormalige legerplaats. Dat zou dus ook een (kleinschalig) azc kunnen zijn, als uit het onderzoek naar voren komt dat inwoners en eigenaar dat willen.