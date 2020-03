Waterschappen loosden even extra water na natste februari

Hoewel de zon al drie dagen volop schijnt, staan er nog plassen op weilanden en akkers. In rivieren en beken die voorheen droog stonden, stroomt nu volop water. Resultaat van de natste februari sinds het begin van de weermetingen in 1901. Voor de waterschappen AA en Maas en De Dommel was alle regen reden om gedurende drie dagen water te gaan lozen op de Maas. Maar nu is dat niet meer nodig: de peilen zijn pijlsnel gezakt.