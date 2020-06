Wil ringt de uilen als ze groot genoeg zijn

ColumnDe organisatie is goed en de instructies van Adrie zijn duidelijk. In een klein groepje van twee of drie mensen bij elkaar mogen de uilenkasten gecontroleerd worden.

Ik ben te gast bij de uilenwerkgroep van Hei, Heg en Hoogeind in Heeze-Leende. Ze gaan tientallen kasten controleren deze ochtend. Begin juni hebben de meeste uilen eieren of jongen. Wanneer die groot genoeg zijn, worden ze geringd door Wil, iemand om zelf door een ringetje te halen. Ik ga met dit groepje mee.

Peter is de klimmer en reikt tot grote hoogtes. Wel met gecertificeerd klimtuig. De eerste drie kerk­uilenkasten zijn leeg. Pas bij de vierde is het raak. Vier of vijf jonge kerkuilen zitten op een kluitje. Te klein om te ringen.

De enthousiaste gastgevers, bijna vijfduizend in Brabant en vaak agrariër, krijgen het jaarverslag 2019 van het Netwerk Uilenbescherming Brabant. Een topjaar! Daar droeg de hoeveelheid muizen die zich als prooi aandienden zeker aan bij.

Wij gaan verder na dit eerste succes. De volgende twee kasten die we controleren, herbergen samen één familie kraai. Er zit ook wel eens een steenmarter in een uilenkast maar die treffen we (gelukkig) niet aan, wel duiven.

Bij een volgend adres vliegt direct een volwassen steenuil uit de kast. Beet! De andere oudervogel zit nog in de kast, samen met vier jonge steenuiltjes. Helaas allemaal dood. Hoe wreed kan de natuur zijn? We staan er allemaal beteuterd bij te kijken. Ze zijn goed doorvoed en de oude vogels zijn aanwezig. Een raadsel.

Gelukkig is er verderop ook een kast met jonge steenuiltjes – te klein om te ringen –, die blaken van gezondheid. Uiteindelijk komt Wil deze ochtend maar één keer in actie. In een kast in Sterksel zitten twee puberale jonge kerkuilen. Ze houden zich volkomen stil als ze worden geringd. Ze zijn in goede conditie. In de kast liggen meerdere muizen. Ze komen niks tekort.