Wooniezie, ‘Funda-voor-sociale-huur’ breidt fors uit

Later dit jaar volgen ook Woningbelang in Valkenswaard en De Zaligheden in Eersel, op termijn dan ook nog Bergopwaarts in Deurne. Dan is de regionale zoekmachine van dertien corporaties compleet. Woningzoekenden hoeven zich dan maar op één plek in te schrijven. ,,En daarmee hebben ze ook overzicht over alle woningen die in de regio vrijkomen en verhuurd worden”, zegt directeur-bestuurder Hans Vedder van corporatie Goed Wonen Gemert - woordvoerder namens alle deelnemers.