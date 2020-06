Zes ongeruste wethouders in brief aan provinciebestuur: ‘Brabant is cultuur en dat moet zo blijven!’

Het schrijven is gericht aan Commissaris van de Koning Wim van de Donk en de nieuwe gedeputeerde Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant), verantwoordelijk voor vrije tijd, cultuur en sport. ‘Brabant is cultuur en dat moet zo blijven!’, luidt de kop van de brief, ondertekend door de wethouders Roland van Kessel (Cranendonck), Jan de Bruijn (Heeze-Leende), Monika Slaets (Laarbeek), Ralf Stultiëns (Nuenen), Jos de Bruin (Son en Breugel) en Mieke Theus (Valkenswaard). Laatstgenoemde nam het initiatief voor de brief.

‘Nieuwe college neemt risico’s’

Protesten van culturele instellingen

Behalve de culturele instellingen en de makers, uitten eerder fractievoorzitters uit de vijf grote steden (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond) hun zorgen over het Brabantse cultuurbeleid. ‘Het kabinet en veel gemeenten trekken de portemonnee om te redden wat er te redden valt, maar van de provincie hoeven we het de komende jaren niet te hebben’, schreven de plaatselijke fractievoorzitters van PvdA, D66, GroenLinks en SP in een brief aan de nieuwe coalitie. Deze partijen zijn overigens niet vertegenwoordigd in het nieuwe provinciebestuur, dat wordt gevormd door VVD, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant en CDA.