Ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant voorbereid op tweede coronagolf

Op een mogelijke tweede coronagolf zijn de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant beduidend beter voorbereid dan op de eerste, al zijn de opgelopen achterstanden nog steeds niet weggewerkt. Er liggen verschillende noodscenario's klaar en er vindt opschaling plaats van in totaal 95 extra ic-bedden die verdeeld worden over alle Brabantse ziekenhuizen.