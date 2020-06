Zij houden het ziekenhuis, het station en onze kantoren schoon: de Dag van de schoonmaker heeft dit jaar extra glans

Volledig scherm Schoonmaakster Shanti Khemon werkt in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media

WIE? Shanti Khemon (33) uit Eindhoven.

Werkt voor Hago Zorg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

,,Het is normaal gesproken al heel hard werken om de afdelingen in het ziekenhuis brandschoon te houden, maar de afgelopen maanden waren wel heel erg heftig. De eerste dagen vond ik het best wel eng omdat je niet weet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar uiteindelijk heb ik het gewoon over me heen laten komen. Ik heb veel op de afdeling met coronapatiënten moeten werken. Dat heeft me heel erg aangegrepen. Ik heb echt moeten huilen van al die mensen die er zo hopeloos bij lagen. Het werk is voor ons is behoorlijk anders door corona. Je moet de hele tijd op je hoede zijn. Extra letten op alles wat aangeraakt kan worden, of na het niezen bijvoorbeeld op de grond kan dwarrelen.

Op de corona-afdelingen moesten we ook extra waakzaam zijn, bijvoorbeeld op je kleding. In iedere kamer, of toilet of badkamer waar je kwam moest je weer een ander pak, ander mondkapje en andere bril op. Soms stond ik me wel twintig keer per dag om te kleden.

Quote Ik heb veel op de afdeling met coronapa­tiën­ten moeten werken. Dat heeft me heel erg aangegre­pen. Ik heb echt moeten huilen van al die mensen die er zo hopeloos bij lagen Shanti Khemon, Houdt het Catharina Ziekenhuis schoon

Ja, je kunt wel zeggen dat corona veel veranderd heeft hier. De band tussen mij en mijn collega’s, ook die van het verplegend personeel, is heel hecht geworden. Ik heb ook nooit gedacht: ik blijf thuis. Je werkt in de zorg, je zet met z’n allen de schouders er onder.”

Volledig scherm Marlien van Meurs is bezig met het schoonmaken van een kantoor in Helmond. © Sem Wijnhoven/DCI Media

WIE? Marlien van Meurs (39) uit Helmond.

Is schoonmaakster en voordame voor Hago. Houdt kantoren en winkelruimtes schoon.

,,Ik doe dit werk nu twee jaar. Nu vanwege het coronavirus draai ik op alle locaties veel meer uren. Veel van onze opdrachtgevers vragen om meer inzet van ons om alles vaker schoon te maken. Het meeste werk is het reinigen van de handcontactpunten, zoals wij dat noemen. We gaan alles na met reinigingsalcohol waar mensen met hun handen aanzitten en die raken stiekem heel veel aan. Daarnaast maken we ook veel vaker de toiletten schoon. Op sommige plekken zelfs vier keer per dag, waar dat eerst eens per dag was. Lege kantoren? Niet bij mijn locaties in elk geval. Het valt me op dat er in best veel kantoren gewoon door mensen wordt doorgewerkt.

Bang om het virus op te pikken ben ik niet, dat zie ik dan wel. Ik ben heel nuchter. Ik draag handschoenen, die droeg ik voor corona ook altijd al, en ik hou me aan de anderhalve meter afstand. Bij sommige locaties zijn we gevraagd een mondkapje te dragen, dat doen we dus ook. Dat maakt het werk wel iets zwaarder, maar dat is verder geen probleem.

De dag van de schoonmaker, ja dat vind ik zeker een leuk initiatief. Het is altijd leuk om gewaardeerd te worden. Gelukkig merk ik dat vaker, dat mensen blij zijn met mijn werk en hoe ik het achter laat.”

Volledig scherm Theo van Kollenburg is schoonmaker op station Eindhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media

WIE? Theo van Kollenburg (58) uit Helmond.

Werkt op station Eindhoven Centraal voor ICS Groep.