Zwembaden van Lunet mogelijk dicht, eind oktober definitief besluit: ‘Medewerkers zijn doodmoe’

Gehandicap­ten Lunet kunnen ook deze zomer nog zwemmen; Onafhanke­lij­ke adviseur moet toekomst zwembaden onderzoe­ken

EINDHOVEN - De gehandicapte cliënten van Lunet kunnen deze zomer toch nog terecht in de zwembaden op de woonparken de Donksbergen bij Duizel en Eckartdal in Eindhoven. Wel worden de openingstijden beperkt tot zes dagdelen per week.

18 juni