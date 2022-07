Zwemvijver Egyptische Poort Bladel kwartslag gedraaid, sportpark hoeft niet compleet op de schop, kosten miljoenen lager

BLADEL - De geplande nieuwe zwemvijver in Egyptische Poort in Bladel moet een kwartslag worden gedraaid. Daardoor hoeft niet het hele sportpark op de schop. Het totaalplan voor het gebied kan daarmee miljoenen euro’s goedkoper uitvallen.

Dat is een conclusie waar de hele Bladelse gemeenteraad het donderdagavond over eens kon zijn. Bladel Transparant, CDA, VHP en VVD kwamen met een amendement met die inhoud. PRO5 steunde dat. Niek Panjoel (Bladel Transparant) zei tot slot superblij te zijn dat de gemeenteraad unaniem was in zijn oordeel over de plannen voor Egyptische Poort. Ook de plannen voor een camperterrein in Egyptische Poort zijn geschrapt. Op de publieke tribune zaten veel bewoners en omwonenden van het gebied.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Het gebied Egyptische Poort in Bladel. © Juan Vrijdag / DCI Media

Panjoel toonde zich voorstander van het draaien van de vijver. ,,We moeten niet het hele sportpark opnieuw willen inrichten. Het grootste deel ligt er goed bij. Dat heeft wel tot gevolg dat we minder huizen kunnen bouwen.” VHP-fractievoorzitter Toon van Dun zei dat hij ‘verschoten’ was van de kosten. ,,Ineens gingen we van 35 naar 50 miljoen. Daar hebben we discussie over gehad. En dat er draagvlak moet zijn in het gebied voor de plannen, dat is van wezenlijk belang.” Dat merkte ook VVD'er John Adams op. Hij had het over een groot gebrek aan communicatie met bewoners en belanghebbenden.

Quote Zoals het er nu ligt, zijn het groteske plannen.” Hugo Maas, Fractievoorzitter PRO5

Hugo Maas (PRO5) ging daar eveneens op in. ,,Er is veel verschil in inzicht over hoe de participatie is verlopen. De buurt voelt zich tekort gedaan. Zoals het er nu ligt, zijn het groteske plannen.” Tijdens de raadsvergadering gaven fracties aan daar ook anders over te zijn gaan denken.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Het gebied Egyptische Poort in Bladel. © Juan Vrijdag / DCI Media

Wethouder Davy Jansen reageerde zeer geïrriteerd op de opmerkingen over de gebrekkige communicatie. ,,Over geen enkel project hebben we zoveel gecommuniceerd als dit", zei hij. ,,Als ik in de krant lees dat wij dat onfatsoenlijk gedaan zouden hebben, dan voer ik geen enkel project meer uit. Dan wil ik eerst in discussie met de raad wat die onder goede communicatie verstaat. De vraag die ik mij stel is: waarom geven wij mensen het gevoel dat ze niet gehoord zijn?”

Maas vond het een ‘domme houding’ van de wethouder om er zo met gestrekt been in te gaan, zoals hij zei. ,,Dat betuigt van geen fatsoen. Het is kwalijk te constateren dat hij de mensen diskwalificeert die aangeven zich tekort gedaan te voelen.” Jansen reageerde daar op: ,,Ik ben blij dat de raad vanavond een belangrijke keuze maakt. Daar kunnen wij mee verder, uiteraard in goede samenspraak met de buurt. Verder ben ik voorstander van een goed onderzoek waarom onze boodschap niet goed is overgekomen.”

Een motie om de exploitatie van het binnenzwembad en de zwemvijver bij één ondernemer onder te brengen, werd aangenomen. Alleen VHP was tegen.

Volledig scherm De nieuwe Bladelse zwemvijver is in het amendement van de coalitiepartijen een kwart slag gedraaid. © ED