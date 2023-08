Apple MacBooks, tractoren en innovatieve trucks houden groei erin bij Eindhovens leasebedrijf DLL

KLIMAATWERK De ‘koolstof­zui­gers’ van Carbyon als Eindhovens wapen tegen de opwarming van de aarde

EINDHOVEN - ‘Teveel CO2 in de lucht? Dan moeten we die eruit halen.’ Het bedrijf Carbyon werd in 2019 gestart met die missie en draait inmiddels proef met twee werkende ‘koolstofzuigers’.