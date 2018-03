Atos draait 'schoktherapie' terug en betaalt bonus 2016 alsnog

Rechtszaak

Maar na een rechtszaak, waarin een deel van het personeel vorig jaar in het gelijk werd gesteld over deze kwestie, is alsnog besloten de personeelsbonussen over 2016 uit te keren. Dit ondanks het hoger beroep tegen de uitspraak dat het bedrijf heeft aangespannen. Ook van het zelf betalen van een deel van de omscholingskosten is niet veel terecht gekomen. Volgens een woordvoerder van Atos wil het bedrijf de kwestie uit de wereld wil hebben, ook omdat de resultaten over 2017 alweer verbeterd waren.