Bouwer Janssen de Jong in Son bouwt huizen vaker gasloos

SON - Janssen de Jong had een beter resultaat in het eerste halfjaar en verwacht verdere verbeteringen. Dat komt mede dankzij de focus op energie neutraal bouwen, vaak zonder aardgas.

Omzet en winst van Janssen de Jong Groep in Son waren in de eerste helft van dit jaar beter dan een jaar eerder. Dat komt volgens topman Hans Smits van de groep van bouwbedrijven vooral door samenwerking binnen de groep. „We profiteren meer en meer van de brede kennis en expertise in de onderdelen en de aantrekkende markten waarin ze opereren.”

De omzet bedroeg in het eerste halfjaar 197 miljoen euro, tegen 178 miljoen in de eerste helft van 2017. De winst was 7 miljoen euro, een miljoen meer dan een jaar eerder. Bovendien was er voor 282 miljoen euro in de orderportefeuille, tegen 255 miljoen halfweg 2017.

Innovatie en duurzaamheid

Volgens Janssen de Jong ligt de focus op innovatie en duurzaamheid. Het bedrijf heeft onder meer een concept ontwikkeld om een woning met een F-energielabel in vijf dagen aan te passen tot energie neutrale woning. Ook in gasloos bouwen heeft het bedrijf zich gespecialiseerd. Bovendien heeft Janssen de Jong een houtbouwconcept voor duurzame houten bedrijfspanden omarmd.

Volgens Smits is de bedrijvengroep financieel gezond en klaar voor uitdagingen en kansen. „We willen slimme oplossingen bieden en onze bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter maken. In de Cariben blijven wij door onze kennis, omvang en slagkracht een veelgevraagde aannemer. In Nederland trekt de woningmarkt goed aan en blijven wij bezig met duurzame en energie neutrale woningen, scholen en bedrijfshuisvesting. Ook in Afrika, Oost-Europa en de Cariben blijft de vraag groot naar oplossingen die onze bedrijven bieden op het gebied van bedrijfshuisvesting.