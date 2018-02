'Compensatie' bod NXP maakt 'slecht bod op Qualcomm nog slechter'

Dat verklaart Qualcomm als reactie op de bekendmaking van Broadcom dat het bod van 82 dollar per aandeel (totaal 121 miljard dollar) wordt verlaagd naar 79 dollar per aandeel. De verlaging is volgens Broadcom een compensatie van de verhoging van het bod deze week van Qualcomm op NXP in Eindhoven. Hierdoor is aandeelhouderswaarde verplaatst van Qualcomm naar NXP, zo beweert Broadcom. Als de overname van NXP alsnog wordt afgeblazen, kan het bod weer omhoog.