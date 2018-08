Designers pitchen werk bij ASML

Je zou denken dat er op z’n minst iemand in lachen zou uitbarsten, maar het tegendeel was waar: de veertig ter zake kundigen bij ASML namen Iris Muriël zeer serieus toen die haar project toonde. Slaapplekken op het werk heeft de jonge Eindhovense ontwerpster bedacht. Om even een ‘powernap’ te kunnen doen, om daarna weer fris aan het werk te kunnen, óók bij ASML. De financieel experts, marketingdeskundigen, ervaren productontwerpers en andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de regio zagen absoluut de meerwaarde van ‘Piece of Comfort’, zoals Muriël haar product heeft genoemd.