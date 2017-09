Holst Centre Eindhoven maakt beeldschermpje met ultrahoge resolutie

EINDHOVEN - Het Holst Centre in Eindhoven heeft samen met partners een beeldschermpje gebouwd met 250.000 beeldpunten per vierkante centimeter.

Een beeldscherm is opgebouwd uit kleine stipjes die razendsnel van kleur wisselen. Hoe méér van die pixels in een scherm zitten, hoe scherper het beeld oogt. Bij Holst Centre wordt daarom onderzocht hoe deze resolutie nog hoger kan. Op een beurs in Taiwan demonstreert het onderzoeksinstituut deze week een schermpje met bijna 500 pixels per centimeter. Holst Centre heeft het samen met het Belgische Imec en de Taiwanese beeldschermproducent Chunghwa ontwikkeld.

Het is nog maar een schermpje van nog geen drie centimeter in het vierkant, dat 1400 keer 1400 pixels heeft. Dat betekent 1.96 miljoen beeldpunten, die allemaal afzonderlijk kunnen worden aangestuurd met elektronica. Op een vlak van drie bij drie centimeter zitten ongeveer net zoveel pixels als op een full HD flatscreen voor in de huiskamer.

Nieuwste technologie

Het gaat bij Holst Centre om een schermpje volgens de nieuwste Oled technologie. Volgens onderzoeksleider Gerwin Gelinck van Holst Centre heeft hij met de onderzoeksgroep de hoogste resolutie bij Oled ooit bereikt. "Met de huidige technieken komen fabrikanten niet verder dan circa 200 pixels per centimeter. Wij hebben daarom lithografische technieken toegepast, waarbij we speciale chemicaliën moesten ontwikkelen."

Gelinck zegt dat die ultra hoge resoluties niet per se nodig zijn voor televisies. "Ik denk wel aan 3D schermen in mobiele telefoons. Om het diepte-effect met lensjes voor de beeldschermen te bereiken is een hele hoge resolutie nodig. Ook kun je denken aan schermpjes om VR en AR (kunstmatige realiteit) te bewerkstelligen die heel dicht bij de ogen gedragen moeten worden."

Bij Oled technologie zenden de pixels zelf gekleurd licht uit en is een achtergrondlicht, zoals bij de nu veelgebruikte beeldschermen, niet nodig. De nieuwste mobiele telefoons en televisies maken ook al gebruik van Oled, maar dan in een veel grovere resolutie tot circa 200 pixels per centimeter.