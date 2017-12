Imke Carsouw: na de Brainport-agenda nu even helemaal niets

„Kijk maar niet naar je hand. Ik bel een ambulance." Het zijn de woorden die Imke Carsouw uitspreekt bij onze eerste, toevallige ontmoeting. Het is 2012 en ze heeft me net van de straat geraapt na een ongelukkige val met de fiets. Ze spreekt me bemoedigend toe en blijft, tot ik met een gecompliceerd gebroken arm per ambulance word afgevoerd naar het ziekenhuis. De volgende ochtend belt ze al vroeg: „Hoe gaat het met je?" Carsouw is op dat moment net een paar maanden directeur van Brainport Development, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuidoost-Brabant. In de vijf jaar dat ze die functie vervult, komen we elkaar slechts af en toe tegen. Maar altijd, ook als de arm weer redelijk is geheeld, is er die vraag: 'Hoe is het met je pols?'

Zorgzame karakter

Het typeert haar zorgzame karakter. Het karakter dat dit jaar bijdroeg aan haar besluit om afscheid te nemen van Brainport Development, waar ze succesvolle jaren beleefde. Als we haar spreken, is Carsouw net terug van een afscheidslunch. Na haar onverwachte vertrek willen veel relaties haar nog persoonlijk even spreken. En dus vult ze deze maanden met afscheidsafspraken en haar gezin. Op nieuw werk oriënteert ze zich nog niet. „Daar begin ik in januari mee. Dit jaar doe ik nog niets, dat heb ik thuis moeten beloven."

Carsouw heeft een zwaar jaar achter de rug. Intens zoals ze het zelf noemt. Haar betrokkenheid maakte haar niet alleen tot een geliefd directeur. Het heeft er ook voor gezorgd dat ze zonder aarzeling haar taak neerlegt om voor haar moeder te zorgen als die terminaal ziek blijkt. „Maar dat was wel met de bedoeling om weer in mijn functie terug te keren", zegt ze. „Mijn vertrek was compleet niet gepland. Eind vorig jaar is mijn contract, in volle overtuiging, nog verlengd. Het was echt mijn intentie nog een periode vol te maken. We hebben lang gewerkt aan de Nationale Brainport Actie-agenda en die wilde ik graag samen met het nieuwe kabinet verder uitwerken."

Quote Het leven neemt voor mij totaal onverwacht een andere wending Imke Carsouw

Mantelzorg

Maar alles wordt anders als in mei van dit jaar totaal onverwacht uitgezaaide longkanker wordt geconstateerd bij haar moeder. ,,Ik wilde ik er voor haar zijn." Omdat mantelzorg niet te combineren valt met zo'n intense baan, nam ze zorgverlof. In augustus overleed haar moeder, in september zou ze terugkeren. ,,Maar zoiets doet wat met je. In die tijd van zorg, verdriet en rouw, ontstond gaandeweg het gevoel: ik ga het stokje overdragen. Het wordt tijd voor andere prioriteiten." Iedereen was verrast en geschokt, vertelt ze. ,,Ik zelf ook. Het leven neemt voor mij totaal onverwacht een andere wending."

Hoewel ze zelf uit het westen van het land komt, was Carsouw bij haar aantreden bij Brainport Development niet onbekend met de regio. Ze had er tussen 2005 en 2010 al gewerkt voor het Ministerie van Economische Zaken. Destijds zette ze zich via het programma 'Pieken in de Delta' in voor het economisch versterken van de regio. ,,Ik kende dus het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden hier al, evenals mijn voorgangster Elies Lemkes en Brainport Development. Ik besefte heel goed wat het economische belang van deze regio is voor Nederland."

Directiefunctie

Carsouw was net twee jaar terug in Den Haag toen ze werd gepolst voor de directiefunctie bij Brainport Development. ,,Dat kwam op een heel mooi moment dus zei ik volmondig 'ja'. Heel leuk. Ik zei wel meteen dat ik niet ging verhuizen. En dat het niet door zou gaan als dat een probleem was." Ze heeft immers drie kinderen, een man met een internationale baan en ze waren toen net een huis aan het bouwen. ,,Gelukkig was het geen probleem."