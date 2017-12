Moederbedrijf Coram uit Geldrop van Tiger zet in op innovatie in badkamer producten

Hij is zestig dagen binnen en 'snuffelt' nog volop. Rob Peters weet al dat hij bij Coram 'met afstand de leukste baan ooit' heeft gevonden. Hij mag voortbouwen op rijke historie in Geldrop, waar de familie Van Kempen in 1950 zeepbakjes en ophanghaakjes voor handdoeken van Tijger Plastics ging produceren en verkopen. Het bedrijf groeide uit tot een internationaal opererende groep in douchecabines, badkamermeubels en accessoires, met zo'n 600 medewerkers.

Van Rob Peters wordt een volgende stap verwacht. Zijn opdracht? ,,Groei, groei en groei." Hoe gaat hij dat doen? Door te investeren in innovatie en marketing in ieder geval. Zijn achtergrond is daar ook naar. De geboren Eindhovenaar ('in Woensel', zegt hij zelf) maakte carrière in marketingfuncties bij Unilever en tapijtfabrikant Desso. Met zijn benoeming beoogt Coram 'bredere kennis en ervaring, creativiteit en nieuw denken toe te voegen', stelde het concern bij zijn aantreden.

Wijsheid

De wijsheid over badkamerproducten heeft hij nog niet in pacht, haast hij zich te zeggen. Ideeën over waar het naartoe moet, heeft hij wel. Deze week zijn een marketingdirecteur en directeur innovatie bij Coram benoemd. Hij toont een boekje met de weerslag van een dagje brainstormen door de 20 ontwerpers in dienst van verschillende Coram-bedrijven. Over de badkamer van de toekomst. Over wat Coram daarin kan betekenen. ,,Daar ben ik heel blij van geworden."

Het vorig jaar gestarte Coram Design Lab zal onder Peters een sterkere positie krijgen. Design en innovatie dienen de producten van een onderscheidende signatuur te voorzien. Innovatie en marketing worden groepsbreed opgepakt. De Coram-bedrijven moeten meer in samenhang opereren. Tiger in Geldrop, Sealskin in Waalwijk, Geesa in Amersfoort en de twee Britse bedrijven mochten in het verleden hun eigen koers varen. Vanuit de gedachte dat het ondernemerschap daarmee wordt bevorderd. Keerzijde is 'dat het ondernemerschap van een klein bedrijf je ook klein houdt', constateert Peters. ,,We gaan nu een niveau van marketing en innovatie ontwikkelen dat hoort bij de omvang van een bedrijf met 130 miljoen euro omzet."

Huizenmarkt

Coram is hard geraakt door de crisis. Nu de huizenmarkt aantrekt en mensen weer willen investeren in hun woning trekt de handel in douchecabines en badkameraccessoires aan. ,,In Nederland groeien we dit jaar met 6 tot 7 procent", weet Peters. Coram heeft zich in de crisisjaren voorbereid op verdere groei door internetverkopen. Via websites van Bol.com, Fonq, de doe-het-zelf-zaken en Amazon zijn de producten goed te vinden. ,,E-commerce wordt een van de belangrijke motoren voor groei in het buitenland."

In Nederland kan Coram bogen op een marktaandeel van meer dan 50 procent. Doelstelling is om in West-Europa op te schuiven van plek 12 of 13 naar een top-10 positie. ,,We hebben al een goede basis voor groei met onze bedrijven in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Polen. In Duitsland gaan we de uitdaging aan om te groeien in de doe-het-zelf markt en via internetverkopen."

Zorgoplossingen

Coram heeft een omzetdoel geformuleerd van 200 miljoen euro in 2022. Het concern wil 'gerichte overnames' doen en groei op eigen kracht realiseren. Kansen ziet Peters in onderlinge samenwerking tussen de bedrijven. ,,Ons Britse bedrijf Impey heeft goede zorgoplossingen, met douchestoelen en handgrepen. We kijken voor daarvan afgeleide concepten voor Nederland, voor mensen die langer thuis blijven wonen", geeft hij als voorbeeld. In Engeland, dat niet gewend is aan accessoires voor de badkamer, liggen omgekeerd mogelijkheden voor Sealskin en Tiger.

Coram heeft een eigen fabriek voor badmeubels in Polen. De meeste producten koopt het in. Spuitgietbedrijf DPI, bakermat van de plastic Tiger-haakjes, produceert nauwelijks meer voor Coram. De 110 medewerkers zijn vooral actief met hoogwaardige kunststofproductie voor kinder(fiets)stoeltjes voor bedrijven als Dorel, Thule en Stokke. Ook tussen DPI en de andere bedrijven worden de banden aangehaald. ,,Met de nieuwe technologie zou DPI bijvoorbeeld de kunststof toiletzittingen kunnen produceren die we nu inkopen."

Rob Peters kijkt rond in de showroom van Coram in Geldrop. Hij wijst op een badkamermeubel. ,,Nederland is een wastafelland. Wij gaan er een badkamermeubelland van maken. Daar is nog heel wat potentie."

Op de wastafel staat een geurkaars. ,,Waarom niet?", vraagt de nieuwe topman zich hardop af. Groen ziet hij ook straks mede de sfeer in de badkamer bepalen. Zijn idee is dat Coram zijn productengamma kan uitbreiden. ,,De badkamer is de meest persoonlijke plek in je huis, waar je aandacht geeft aan je lichaam. Het domein van de persoonlijke verzorging is niet ver weg van onze wereld. We zullen niet in crèmes of zeepjes gaan, maar wel bekijken hoe we concepten kunnen toevoegen."

Geesa bijvoorbeeld, dat vooral actief is voor hotelketens en rederijen van cruiseschepen, heeft een voetensteun op de markt gebracht. Voor vrouwen die hun benen scheren onder de douche.

Zo valt nog wel meer te bedenken. ,,Mensen nemen geen bad meer. Er komt meer ruimte in de badkamer beschikbaar."

Waterdicht

Hij bladert nog eens door de oogst van de ontwerpers-denktank. Nieuwe oplossingen om de shampoo en ander douchegerei op te bergen, zullen er komen. Een douchescherm met een waterdichte uitsparing voor een mobiele telefoon misschien, zodat je onder de douche je appjes kunt lezen. ,,Ik denk dat elektronica zijn intrede in de badkamer gaat doen", is de overtuiging van Peters.